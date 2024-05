Play off, gli arbitri del primo turno della fase a gironi Picerno-Crotone affidata a Turrini di Firenze, a Taranto c'è Caldera di Como

Sono stati designati gli arbitri per il primo turno dei play off della fase a gironi che si disputerà martedì 7 maggio: Gare secche di 90': in caso di parità al termine risulterà vincitrice la squadra meglio classificata nella stagione regolare che gioca in casa questa sfida. Anche gli arbitri della CAN C si sono preparati al meglio per gli spareggi: al centro CONI di Tirrenia in questi giorni hanno fatto “prove di VAR”. Presenti Carlo Pacifici, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, e Maurizio Ciampi, responsabili della CAN C.

GIRONE A

ATALANTA-TRENTO: Di Franceesco di Ostia Lido

GIANA ERMINIO-PRO VERCELLI: Madonia di Palermo

LEGNAGO-LUMEZZANE: Grasso di Ariano Irpino

GIRONE B

GUBBIO-RIMINI: Mucera di Palermo

JUVENTUS NEXT GEN-AREZZO: Sacchi di Macerata

PESCARA-PONTEDERA: Costanza di Agrigento

GIRONE C

CERIGNOLA-GIUGLIANO: Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Michele Piatti di Como e Pierpaolo Carella di L’Aquila

IV: Valerio Pezzopane di L’Aquila

PICERNO-CROTONE: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Davide Conti di Seregno e Manuel Marchese di Pavia

IV: Andrea Calzavara di Varese

TARANTO-LATINA: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre

IV: Michele Delrio di Reggio Emilia