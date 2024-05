Play off, Pillon dice Avellino e Benevento: "Il girone B è di minor livello" Le previsioni sulle possibili vincitrici della lotteria della post season in serie C

I play off di C si avvicinano a grandi passi ed è davvero inevitabile incrociare un addetto ai lavori senza chiedergli cosa ne pensi. Dopo la vittoriosa partita di Mantova col suo Cesena nella prima giornata della Supercoppa, anche Mimmo Toscano ha detto la sua: "Li conosciamo bene i playoff… Cegliere oggi delle favorite è un po’ azzardato, perché dipende da come ci arrivi dal punto di vista mentale. Ci sono tante squadre attrezzate: Vicenza, Padova, Avellino, Benevento, Taranto, Catania hanno organici importanti, ma non basteranno per fare la differenza. Ho l’impressione che – ha dichiarato a TuttoCesena.it - una squadra che arriva da dietro possa essere molto pericolosa. Conosco bene Eziolino Capuano e so che non si farà sfuggire questa opportunità…".

Della possibilità che il Taranto possa essere la mina vagante di questa post season ha parlato anche Michele Cazzarò che nella squadra jonica ha giocato ed allenato. Cazzarò ha giocato anche nel Benevento nella stagione 2005/06. Ecco le sue parole: “Con i play off inizierà un altro campionato dove la posizione precedentemente conquistata conta relativamente. Inizialmente sono partite secche dove può succedere di tutto, bisogna arrivarci a livelli buoni sia mentali che fisici. Come favorite per il salto in cadetteria metterei compagini come Padova, Benevento e Carrarese che hanno al loro interno un organico molto forte e chiare idee di gioco. La sorpresa di questo percorso potrebbe essere il Taranto per ciò che ho detto in precedenza."

Sull'argomento è intervenuto anche Bepi Pillon, un veterano delle panchine, dal Nord al Sud. Lo hanno intervistato a Trieste, la sua ultima squadra nel 20-21: "La Triestina può essere una mina vagante, con l'apporto del Rocco i giocatori potrebbero raddoppiare le forze e poi ha una rosa di esperienza. Credo che per chiunque sarà un problema affrontare la Triestina. Avellino e Benevento sono molto forti, il Catania è un'altra possibile sorpresa. Nel girone B ci sono organici di minor livello, ma la Torres può contare sull'entusiasmo. In campionato mi aspettavo di più dal Vicenza, mentre il Padova ha fatto il suo ma ha trovato sulla sua strada il Mantova".

Nella foto Bepi Pillon, allenatore di lungo corso