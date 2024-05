Il Benevento conoscerà il suo primo avversario la sera di sabato 11 Prima si possono solo fare delle previsioni, ma sarà quasi impossibile azzeccare i pronostici

(f.s.) Iniziano i play off, quella ingarbugliata lotteria che promuoverà la quarta squadra dalla C alla B. E' la settimana che prelude all'impegno del Benevento, che entra in gioco al primo turno della fase nazionale, dopo che si saranno già giocati due turni della “fase a gironi”, complessivamente 15 partite (9 nel primo turno, 6 nel secondo). Difficile, se non impossibile, prevedere quale possa essere l'avversario dei giallorossi. Del primo turno della fase nazionale si conoscono solo le squadre teste di serie, ovvero quelle che non si affronteranno tra di loro: il Benevento, il Vicenza, la Carrarese e il Catania. Poichè dal turno precedente salgono in sei, una di queste sarà eletta quinta testa di serie, le altre cinque sono tutte potenziali avversarie dei giallorossi, da scegliere con un bel sorteggio (da tener presente che nel secondo turno a gironi entrano in gioco le quarte classificate: tra queste la Casertana è la migliore e passando il turno potrebbe essere proprio quella di Cangelosi la quinta squadra testa di serie).

Si capisce che non resta che attendere che i giochi abbiano inizio con le nove partite previste per domani sera. Saremo tutti spettatori interessati, sembra evidente che una di queste squadre potrebbe essere l'avversaria dei giallorossi.

Il Benevento avrà sei giorni di allenamenti in cui potrà solo immaginare chi incontrare alla prima sfida, domenica 12 scenderà finalmente in campo (allenamento mattutino 10,45, le partite del secondo turno a gironi si giocano sabato 11) conoscendo invece l'avversario che dovrà affrontare martedì 14 maggio. Il Club manager Cilento che si occupa della fase organizzativa avrà poche ore a disposizione per mettere su la trasferta, che prevedibilmente avverrà già lunedì 13. Tempi ristrettissimi dunque, anche per quel che riguarda la sfida di ritorno (biglietteria, prevendita, prelazione abbonati) che è prevista per sabato 18 maggio allo stadio Vigorito. Una corsa contro il tempo, che ovviamente si spera di continuare anche per gli altri due turni previsti.