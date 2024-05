Il Benevento riprende la preparazione: rosa quasi al completo Auteri riaccoglie anche Imprita e Ciciretti. Gli manca solo Pastina che ha già chiuso la stagione

Si riprende dopo un giorno e mezzo di riposo. L'obiettivo è bello chiaro, non così l'avversario. Ma è solo questione di giorni, poi sapremo. Deve essere da esempio la tranquillità di Gaetano Auteri che domenica si è goduto il pomeriggio nello stadio del rugby in occasione della 39a edizione del Torneo Internazionale di Rugby educativo, organizzato dall'Ivpc Benevento del presidente Palumbo. Come da undici anni a questa parte c'era anche il Trofeo intitolato a Ciro Vigorito, per cui è intervenuta la delegazione del Benevento Calcio con la presenza di Gaetano Auteri.

Il tecnico giallorosso è sereno dopo cinque giorni di ritiro in cui ha messo a punto qualche dettaglio importante della preparazione, che oggi riprende come da copione all'Antistadio Imbriani. Auteri prova a dispensare ottimismo, dice che la squadra sta bene e a chi gli chiede lumi sulle condizioni di Improta e Ciciretti risponde senza indugi: “Improta ha recuperato pienamente, in quanto a Ciciretti ha avuto in settimana un piccolo intoppo per via di una puntura di un insetto, ma nulla di particolare”. Avevamo sottolineato più volte che quello al polpaccio non fosse un problema muscolare e Auteri non ha fatto altro che confermare quello che avevamo raccontato nei giorni scorsi.

Il problema maggiore in questo momento è la sostituzione di Christian Pastina, unico difensore mancino (se si esclude il giovane Viscardi) e certamente un punto di forza della difesa giallorossa, che ha chiuso la stagione anticipatamente per via dell'intervento di “sutura meniscale” che richiede almeno tre mesi per il completo recupero. Auteri, ovviamente, dovrà spostare nel ruolo di braccetto di sinistra uno tra Berra e Capellini, ma può contare anche sul recuperato Meccariello, provato più di una volta anche come braccetto di destra. Insomma non mancano le alternative all'allenatore giallorosso, che certamente sceglierà il meglio in vista della prima partita della Fase Nazionale. Anche in avanti avrà l'imbarazzo della scelta, ma c'è un'intera settimana per rendersi conto su chi contare per questa importante partita.