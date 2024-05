Play off di C, inizia l'avventura La partita più incerta quella che si gioca al Curcio di Picerno: ospite il Crotone

(f.s.) Primo turno dei play off all'insegna dell'equilibrio: è quello che si disputa ancora sotto l'egida dei vari gironi. Almeno è questo ciò che prevedono i quotisti delle maggiori agenzie italiane di scommesse. Abbiamo preso in prestito le quote pubblicate da Eurobet per questo primo turno: la partita più equilibrata sembrerebbe essere quella tra Picerno e Crotone: quote pressoché simili per i successi di entrambi, a 2,40 quello della squadra lucana che gioca sul piccolo terreno del Curcio, 2,65 per il Crotone, che ha dato chiari segni di risveglio nelle ultime partite, quando sulla panchina è tornato Zauli. Il pari è pagato a 2,95.

Dalla sfida più equilibrata a quella che sembra essere la più scontata: secondo Eurobet si tratta di Taranto-Latina: la vittoria dei ragazzi di Eziolino Capuano è pagata a 1,67, quella del Latina a 4,60. Il pari è dato a 3,15. Del resto il divario delle due squadre è ampio come dice la classifica reale, inficiata solo dal -4 dei pugliesi.

Sfide sul filo dell'equilibrio anche Juventus U23-Arezzo (2,30 / 3,10 / 2,70), Giana Erminio-Pro Vercelli (2,35 / 2,80 / 2,85) e Legnago-Lumezzane (2,35 / 2,80 / 2,85). Le altre vedono favorite le squadre di casa, che, lo ricordiamo, hanno a disposizione due risultati su tre, potendo contare anche sul pareggio per passare il turno. Vengono dati vincenti l'Atalanta U23 sul Trento, il Cerignola sul Giugliano, il Gubbio sul Rimini, il Pescara sul Pontedera.

Come si vede in quasi tutte le sfide prevale il fattore campo, non ce n'è una sola che abbia una quota favorevole alla squadra in trasferta. Vedremo se andrà tutto secondo pronostico o ci saranno sorprese che faranno saltare il banco.

E' indubbio che la partita più interessante sia quella scelta da Rai Sport, vale a dire Picerno-Crotone. Il centro più piccolo della serie C (a parte Monterosi...) che sfida una delle squadre più blasonate, fresca di recenti campionati in serie A. C'è mobilitazione nel centro lucano che conta appena 5.612 abitanti ed è al suo secondo play off di fila. Suggestivo il filmato che richiama le cosiddette “colonne”, i due tifosi più avanti con l'età che invocano tutto il paese allo stadio: “Tanto noi la vittoria l'abbiamo già ottenuta così”, dice l'uomo. “Se non andiamo più avanti, non li vediamo più questi posti. Picernesi tutti allo stadio martedì”, incalza la donna. E' la magia del calcio, la favola incarnata dal piccolo centro lucano.

Iniziano oggi, martedì 7 maggio, i playoff della Serie C NOW 2024. Tutte le partite saranno trasmesse live su Sky Sport e su NOW. Picerno-Crotone anche su Rai Sport. Queste le gare del primo turno di girone:

Girone A

Atalanta U23-Trento, ore 20:30

Gian Erminio-Pro Vercelli, ore 20:30

Legnago Salus-Lumezzane, ore 20:30

Girone B

Gubbio-Rimini, ore 20:30

Juventus NG-Arezzo, ore 20:30

Pescara-Pontedera, ore 20:30

Girone C

Picerno-Crotone, ore 21 (diretta Rai Sport)

Audace Cerignola-Giugliano, ore 20:30

Taranto-Latina, ore 20:30

La società vincitrice avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.

Dal secondo turno di girone, in programma l’ 11 maggio: entreranno in scena anche Triestina, Perugia e Casertana. Dal primo turno nazionale (14 e 18 maggio) Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Dal secondo turno nazionale (21 e 25 maggio) Padova, Torres e Avellino. Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno.

Nella foto sopra al titolo due locandine iconiche: a destra quella della Lega Pro, a sinistra quella suggestiva del Picerno