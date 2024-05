Benevento, Paleari in vista dei play off: "Abbiamo bisogno dei nostri tifosi" Le dichiarazioni dell'estremo difensore giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Alberto Paleari ha parlato della situazione del Benevento a una settimana esatta dall'esordio nei play off: "Domenica scopriremo il sorteggio. Ci siamo allenati a Roma per stare bene tutti, il lavoro è stato duro. Ora stiamo preparando delle cose specifiche, anche se non è mai successo che conosceremo l'avversaria due giorni prima della partita. Solitamente noi portieri ci alleniamo in base agli attaccanti che troveremo, ora invece il lavoro è particolare. Anche per organizzare la trasferta non sarà semplice per Cilento. Abbiamo tanta voglia di iniziare, così come sarà interessante confrontarci con gli altri gironi. La gara secca è insidiosa, invece credo che nel doppio confronto i valori vengano fuori".

PALLE INATTIVE - "A Roma ci siamo focalizzati sulle palle inattive. Sappiamo che le disattenzioni possono costare care. I difetti dobbiamo limitarli adesso, poi le partite saranno talmente ravvicinate che sarà difficile allenarsi".

PLAY OFF - "Il Padova è arrivato in finale di Coppa Italia e in campionato ha fatto bene. Anche il Vicenza è una squadra di tutto rispetto, ma nei play off ci sono solo squadre ben attrezzate. Possiamo essere i favoriti. È vero che abbiamo avuto difficoltà nel fare gol, magari ci manca il bomber da 15 reti, però negli spareggi non serve stravincere. Bisogna considerare che non ci saranno episodi dubbi grazie all'introduzione del Var. Ci aspettano otto partite che possono cambiare la carriera di tutti".

TIFOSI - "Un pochino sentiamo la pressione, anche perché ci sono calciatori importanti in rosa. La piazza ci deve aiutare, ne abbiamo bisogno. Se si riuscisse a creare una amalgama importante, secondo me potremo dire benissimo la nostra".