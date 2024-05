Play off: al Sud nessuna sorpresa, passano le squadre di casa Solo il Rimni sovverte i pronostici e sbanca il campo del Gubbio. Nel prossimo turno Taranto-Picerno

Una sola squadra tra quelle sfavorite passa il primo turno: si tratta del Rimini che sbanca il campo del Gubbio di Piero Braglia, grazie ad un gol a 5' dalla fine di Cernogoi. Viene subito eliminato dunque uno degli allenatori più titolati di questi play off.

Nel girone meridionale tutto è andato secondo i pronostici della vigilia: il piccolo Picerno non ha lasciato scampo al Crotone con i gol di Esposito e D'Agostino, così come il Taranto ha staccato il “pass” per il secondo turno davanti ad un pubblico da categoria superiore, ma non senza i patemi riservatigli dal Latina, che proprio nel finale ha avuto due incredibili occasioni per sovvertire il pronostico. E' finita 0 a 0 e al Taranto basta. Anche al Cerignola basta un pari al Monterisi per eliminare il Giugliano di Bertotto: pugliesi avanti con D'Andrea, campani al pari con Salvemini. Per la bella matricola napoletana i play off finiscono qua. Al prossimo turno entreà in scena la Casertana, che prende la peggiore classificata delle tre qualificate, vale a dire il Cerignola. L'altra sfida sarà Taranto-Picerno, ancora allo Iacovone per via della migliore classifica degli jonici.

Nel girone A tutto come da copione: 3-1 dell'Atalanta U23 sul Trento, netto 3-0 della Giana Erminio sulla Pro Vercelli, 1 a 0 del Legnago sul Lumezzane. Nel prossimo turno entra in gioco la Triestina che ospiterà la pericolosa Giana Erminio, l'altra sfida sarà tra Atalanta e Legnago.

Nel girone B, infine, come abbiamo detto colpaggio del Rimini in casa del Gubbio, pareggio per 2 a 2 tra Pescara e Pontedera che qualifica gli abruzzesi e secco 2-0 della Juventus sull'Arezzo. Nel prossimo turno sabato 11 maggio la “quarta” Perugia ospita il Rimini, l'altra sfida è tra Pescara e Juventus.

Ecco gli accoppiamenti del secondo turno dei playoff che andrà in scena sabato 11 maggio:

GIRONE A

Triestina-Giana Erminio

Atalanta U23-Legnago Salus

GIRONE B

Perugia-Rimini

Pescara-Juventus NG