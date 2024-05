Crotone eliminato, i tifosi chiedono ai giocatori di togliersi la maglia Fatale il ko rimediato a Picerno, specchio di una stagione tutta in salita per i pitagorici

Crotone fuori ai play off di C per il secondo anno di fila. Ma il campionato appena finito ha riservato per lo più solo amarezze agli sportivi rossoblù. La squadra calabrese è sicuramente la vittima più illustre di questo primo turno della fase a gironi dei play off. Così ieri sera a Picerno, “al termine della partita – scrive il Quotidiano del Sud - i tifosi pitagorici hanno richiamato la squadra sotto il settore ospiti e hanno chiesto a tutti i giocatori di togliersi la maglia e di buttarla a terra, considerati non degni di vestire la casacca rossoblù. Loiacono e compagni hanno assecondato la richiesta dei sostenitori nel mentre venivano ricoperti da una selva di insulti”.

Nella foto del Quotidiano del Sud, i giocatori si tolgono le maglie e le depositano a terra sotto la curva