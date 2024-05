Benevento, a fine settimana possibile una seduta a porte aperte Si pensa all'apertura della Curva Sud per consentire alla tifoseria di far sentire la sua vicinanza

Ci sono momenti nel calcio, come nella vita, in cui bisogna essere uniti più che mai per raggiungere gli obiettivi che si è prefissati. Questo è senz'altro uno di quelli. I play off iniziati ieri sera, vivranno il loro secondo round sabato. Dopodiché arriverà anche il turno del Benevento. L'appuntamento è fissato per martedì 4 maggio, presumibilmente alle 20,30. La squadra giallorossa sarà impegnata in trasferta su un campo che in questo momento è difficile prevedere: non solo bisognerà attendere le squadre vincenti del secondo turno della fase a gironi (GIRONE A: Triestina-Giana Erminio, Atalanta U23-Legnago Salus. GIRONE B: Perugia-Rimini, Pescara-Juventus NG. GIRONE C: Casertana-Audace Cerignola, Taranto-Picerno), ma occorrerà anche attendere il sorteggio che avverrà domenica mattina nella sede della Lega Pro.

E allora dopo una settimana trascorsa a Roma e un'altra iniziata a porte chiuse all'Antistadio, probabilmente nel fine settimana ci sarà la possibilità di una seduta a porte aperte, che consenta ai tifosi giallorossi di far sentire la loro vicinanza alla squadra. Rimane da scegliere il giorno, considerato che il programma riporta sia per sabato che per domenica sedute mattutine. E' possibile che sia aperta la Curva Sud per consentire l'afflusso di chi ha a cuore le sorti della strega.