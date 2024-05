Designati gli arbitri di play off e play out Nel girone C Emmanuele a Caserta, Nicolini a Taranto

Sono stati designati arbitri, assistenti e addetti al var per il secondo turno della fase a girone. Designati anche i direttori di gara per i play out. Nel girone C Casertana-Cerignola è andata a Marco Emmanuele di Pisa. Per chi lo ricorda ha diretto quest'anno due volte il Benevento, a Monopoli (sconfitta per 3-0 dei giallorossi) e a Potenza (vittoria per 2 a 0 della squadra di Auteri). Per Taranto-Picerno è stato invece designato Nicolini di Brescia: il Benevento lo ha avuto a Castellammare di Stabia e a Giugliano, anche qui una sconfitta e una vittoria.

Eccoli di seguito

PLAY OFF

GIRONE A

ATALANTA U23 – LEGNAGO SALUS

Filippo Giaccaglia

Jesi

Antonio Aletta

Avellino

Daljit Singh

Macerata

Giuseppe Vingo

Pisa

VAR: Daniele Paterna – Teramo

AVAR: Daniele Minelli – Varese

TRIESTINA – GIANA ERMINIO

Daniele Virgilio

Trapani

Federico Fratello

Latina

Massimiliano Starnini

Viterbo

Niccolo’ Turrini

Firenze

VAR: Lorenzo Maggioni – Lecco

AVAR: Giovanni Ayroldi – Molfetta

GIRONE B

PERUGIA – RIMINI

Alberto Ruben Arena

Torre del Greco

Fabio Catani

Fermo

Stefano Franco

Padova

Abdoulaye Diop

Treviglio

VAR: Matteo Gariglio – Pinerolo

AVAR: Orlando Pagnotta – Nocera Inferiore

PESCARA – JUVENTUS NEXT GEN

Michele Delrio

Reggio Emilia

Amedeo Fine

Battipaglia

Simone Biffi

Treviglio

Mattia Caldera

Como

VAR: Francesco Fourneau – Roma 1

AVAR: Niccolo’ Baroni – Firenze

GIRONE C

CASERTANA – AUDACE CERIGNOLA

Marco Emmanuele

Pisa

Marco Cerilli

Latina

Andrea Zezza

Ostia Lido

Emanuele Frascaro

Firenze

VAR: Francesco Meraviglia – Pistoia

AVARA: Salvatore Longo – Paola

TARANTO – PICERNO

Stefano Nicolini

Brescia

Andrea Cravotta

Citta’ di Castello

Giorgio Ermanno Minafra

Roma 2

Dario Di Francesco

Ostia Lido

VAR: Ivano Pezzuto – Lecce

AVAR: Francesco Cosso – Reggio Calabria

PLAY OUT

FIORENZUOLA – NOVARA

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

Simone Piazzini

Prato

Luca Landoni

Milano

Luca Cherchi

Carbonia

VAR: Daniele Paterna – Teramo

AVAR: Giacomo Paganessi – Bergamo

RECANATESE – VIS PESARO

Valerio Crezzini

Siena

Mattia Regattieri

Finale Emilia

Matteo Pressato

Latina

Andrea Zanotti

Rimini

VAR: Matteo Gariglio – Pinerolo

AVAR: Antonio Di Martino – Teramo

MONTEROSI TUSCIA – POTENZA

Andrea Bordin

Bassano del Grappa

Giacomo Monaco

Termoli

Alessandro Parisi

Bari

Roberto Lovison

Padova

VAR: Giacomo Camplone – Pescara

AVAR: Oreste Muto – Torre Annunziata

VIRTUS FRANCAVILLA – MONOPOLI

Gabriele Scatena

Avezzano

Andrea Bianchini

Perugia

Giulia Tempestilli

Roma 2

Leonardo Mastrodomenico

Matera

VAR: Luca Massimi – Termoli

AVAR: Rodolfo Di Vuolo – Castellammare di Stabia

Nella foto Stefano Nicolini di Brescia, arbitro di Giugliano-Benevento