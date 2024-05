Benevento, sabato l'abbraccio coi tifosi Allenamento al Vigorito, aperti i cancelli della Curva Sud a partire dalle 15,30

Scelto il giorno del “rendez vous” coi tifosi. La seduta a porte aperte si terrà sabato 11 alle 15,30. La squadra si allenaerà allo stadio Vigorito e per i tifosi saranno appositamente aperti i cancelli della Curva Sud. E' ovvio che si tratta di un'occasione da non perdere per la tifoseria giallorossa che ha l'occasione, come avvenne prima del derby di Avellino, di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Nei momenti cruciali della stagione è quasi d'obbligo percorrere la strada a braccetto con chi ama la strega alla follia, è quello che vuole fare il Benevento, consapevole di vivere il momento più importante della stagione.