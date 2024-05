Benevento, l'appello della Curva Sud in vista dei play off L'annuncio degli ultras per l'allenamento a porte aperte

Cresce l'attesa per l'esordio del Benevento nei play off, in programma martedì contro un'avversaria ancora da definire. Per l'occasione, il club giallorosso ha deciso di aprire domani le porte del Ciro Vigorito, in particolare della Curva Sud, per permettere ai tifosi di poter incitare la squadra in vista degli spareggi. Gli ultras giallorossi hanno risposto al volo, con un volantino che da questa mattina è affisso in tutta la città, in cui si legge: "Sabato ore 15:30 appuntamento nella nostra curva per sostenere i colori giallorossi e incitarli fino all'ultima battaglia. Munirsi di sciarpa e di qualsiasi vessillo che rappresenti la nostra fede. Fuori la voce, fuori l'orgoglio. Vinci per noi!"