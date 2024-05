Pinato sui play off: "Non ci nascondiamo. Da quando è arrivato Auteri..." Le parole del centrocampista del Benevento in vista degli spareggi

Intervistato da La Casa di C, Marco Pinato ha parlato della condizione del Benevento in vista dei play off: “Non ci nascondiamo, siamo una squadra costruita per andare in Serie B. Veniamo da una retrocessione, non è facile da smaltire. Ma noi vogliamo fare i playoff da protagonisti. Vincere non è facile perché ci sono squadre molto forti. Abbiamo grande rispetto di tutte. L’anno scorso chi pronosticava il Lecco vincitore dei playoff? Non dobbiamo escludere nessuno, anche magari realtà più piccole come il Picerno“.

ARRIVO IN ESTATE - “Mi sono trovato svincolato dopo il fallimento del Pordenone, ma avevo fatto bene in campo. Non avevo idea di che fine avrei fatto. Appena c’è stata l’opportunità di andare a Benevento non ci ho pensato due volte. Sarebbe stato da folli dire di no. C’è tutto per fare bene qui”.

AUTERI - “Il mister è tosto, ma è una persona molto intelligente. Ha tanta esperienza: riesce a tranquillizzare l’ambiente quando ne abbiamo bisogno e a non esaltarci quando facciamo bene. Questo aspetto è fondamentale”.

PLAY OFF E TIFOSI - “Abbiamo fatto una settimana di ritiro a Roma con il mister, consci del fatto che dovevamo aspettare la sentenza del Taranto. Ora siamo a Benevento perché giochiamo tra una settimana, ma non sappiamo ancora contro chi. Questo da un lato è negativo, stare fermi tanto tempo non è mai una bella cosa. Ma anche giocare tante partite secche non è facile. I tifosi? All'inizio bisognava un pochino conquistarli. Ma da quando è arrivato Auteri venire a giocare al Vigorito non è facile per nessuno”.