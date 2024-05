Serie B, la gioia di tanti ex giallorossi Tanti sono rimasti protagonisti nel torneo cadetto e molti ieri hanno festeggiato

Lo sguardo di un beneventano verso la serie B è sempre quello languido di un innamorato tradito. Ieri sera il torneo cadetto ha sublimato l'ultima giornata della stagione regolare e a qualcuno non sarà sfuggito che tra chi ha esultato anche in questo epilogo abbia avuto un volto noto.

Ex giallorossi sparsi per la B. Ce ne sono tanti, qualcuno non ha potuto gioire granché, ma molti hanno elargito sorrisi a trentadue denti. Come Federico Barba, che proprio sul filo di lana ha conquistato un'altra promozione in serie A con il suo Como. Il difensore romano ha vissuto tre stagioni e qualche spicciolo in giallorosso: arrivò a gennaio del 2020 (era stato in Spagna, al Valladolid), conquistando subito la serie A con Inzaghi, poi la massima serie l'anno successivo e ancora un anno di B (play off) nel 21-22. Nel settembre del 22 il passaggio al Pisa. Ieri sera la bella soddisfazione della promozione in serie A con i lariani.

Ma tra le squadre che hanno vinto e quelle che partecipano ai play off di ex giallorossi ce ne sono davvero tanti. Uno è a Parma, Gianluca Di Chiara: lui aveva già messo in cassaforte la promozione nella massima serie con i ducali. Tre sono a Cremona: Massimo Coda, Christan Buonaiuto e Alessandro Tuia. Il bomber di Cava è andato anche in questa stagione in doppia cifra, anche se non ha vinto il titolo: per lui 16 gol, secondo solo a Pojanpalo, Tutino e Brunori. A proposito di bomber altri due sono ex giallorossi: 15 reti per Iemmello del Catanzaro, 10 per Moncini del Brescia, si sfideranno nei play off in Calabria. A proposito del Catanzaro rivelazione della B, c'è un altro ex giallorosso oltre a Iemmello, un sannita doc, il telesino Enrico Brignola. Due ex anche nelle file del Palermo, Fabio Lucioni e Roberto Insigne: per loro play off contro la Sampdoria al Barbera.

Qualche ex ha gioito ieri sera anche per la permanenza in serie B, come i quattro dello Spezia: Giuseppe Di Serio, Salvatore Elia, Pippo Bandinelli e la meteora dello scorso anno in giallorosso, Jureskin. Senza contare gli ex del Bari, Acampora e Puscas (non c'era Koutsoupias, che a gennaio s'è rotto il crociato del ginocchio destro), che hanno afferrato per i capelli i play out e si giocheranno la permanenza contro la Ternana.

In ultimo, ma non ultimi, gli ex che erano a Cosenza. Da Viviani e Camporese (in campo a Como), a Gyamfi e Forte (che erano in panchina). Salvezza tranquilla e piazzamento a ridosso del play off. Meglio di così...

Nella foto, Federico Barba quando vestiva la maglia giallorossa