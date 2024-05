Stasera secondo turno dei play off: il clou è Taranto-Picerno Molto interessante anche Casertana-Cerignola. Pescara-Juventus in diretta su Rai Sport

Serata di sfide sempre più incerte questa sera per il secondo turno della fase a gironi dei play off di serie C. Previsioni difficili, ma come sempre i “quotisti” delle varie agenzie di scommesse hanno stilato i loro pronostici. Come per il primo turno le squadre di casa sono assolutamente favorite, senza mai dimenticare che in caso di pareggio al 90' a passare il turno saranno proprio loro. Un vantaggio non di poco conto, soprattutto quando le sfide sono così incerte. Dunque Atalanta, Casertana, Perugia, Taranto, Triestina e Pescara giocano con l'etichetta delle favorite. Ma non per questo hanno già passato il turno. Secondo Eurobet la sfida più incerta è quella tra Taranto e Picerno. Gli jonici sono dati vincenti a 2,30, i picernesi solo un punto in più, 3,30. Il pari, che lo ricordiamo promuoverebbe il Taranto, è dato a 2,90: dunque probabile rispetto alla vittoria di una delle due squadre. Allo Iacovone c'è già il tutto esaurito. La partita più “squilibrata” sembra essere quella tra Atalanta e Legnago: 1,78 per la vittoria degli orobici, 5,20 per quella dei veneti. Il pari è dato a 3.00.

Tra le partite incerte l'agenzia di scommesse pone anche Casertana-Cerignola: 2,15 per la vittoria dei rossoblù di Cangelosi, 3,40 per l'Audace, 3,05 il pareggio. Il tecnico dei rossoblù ha ammonito i suoi: “Non dobbiamo pensare alla doppia possibilità e giocare per il risultato migliore. Sappiamo che si tratta di sfide incerte, ma noi vorremmo andare avanti”. Le altre sono tutte considerate piuttosto leggibili con il successo della squadra di casa: Perugia-Rimini con la vittoria dei perugini quotata a 1,80, Triestina-Giana vittoria degli alabardati a 1,78, Pescara-Juventus successo degli abruzzesi a 1,80.

Il Benevento deve guardare con particolare attenzione proprio alle partite delle tre “quarte”, Casertana-Cerignola, Perugia-Rimini e Triestina-Giana: quella di loro che passasse il turno sarebbe considerata testa di serie e quindi non affrontabile dalla squadra giallorossa: se lo passassero tutte e tre la Casertana (65) sarebbe la migliore, seguita dalla Triestina (64), ultimo il Perugia (63). Una di queste tre (difficile che siano eliminate tutte e tre) sarà testa di serie nel primo turno della fase Nazionale e il suo nome non sarà nell'urna che invece conterrà le altre cinque.

Ecco gli accoppiamenti del secondo turno dei playoff che andrà in scena stasera sabato 11 maggio

GIRONE A

Triestina-Giana Erminio 20,30

Atalanta U23-Legnago Salus 20,30

GIRONE B

Perugia-Rimini 20,30

Pescara-Juventus NG. 21,00 (diretta Rai Sport)

GIRONE C

Casertana-Audace Cerignola 20,30

Taranto-Picerno 20,30