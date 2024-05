Benevento, in trasferta cambiano gli scenari La Torres dovrà scoprirsi alla ricerca dell'unico risultato che le può far passare il turno

(frasan) Cambiano gli scenari. Si va in trasferta e la Torres ha un solo risultato a suo favore, la vittoria. Certo, le basterebbe anche un successo col minimo scarto, ma non sarà così semplice, tanto da far dire al suo timoniere, Alfonso Greco: “Dobbiamo giocare una partita intelligente, possiamo far gol anche al 100°”. E' evidente che la squadra sarda non potrà giocare come ha fatto al Vigorito: pressing asfissiante, chiusura di tutte le linee di passaggio e tattica assai accorta. Al “Vanni Sanna” dovrà rischiare qualcosa, altrimenti sarà complicato vincere. Al Benevento questa volta basta anche un pari ed avrà dunque due risultati utili su tre a sua disponizione per passare il turno.

I numeri del campionato, a dire il vero, ci consegnano una Torres che raramente ha fallito nel suo “fortino”: 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 30 gol realizzati, 16 subiti. In Sardegna hanno “scippato” un pari Pontedera (0-0), Spal (1-1) e Cesena (1-1), sono tornati a casa addirittura con una vittoria Sestri Levante (0-1), Juventus Next Gen (1-3) e Fermana (1-2). Non sappiamo se sia solo un caso, ma cinque di queste squadre (Juventus, Fermana, Pontedera, Spal e Cesena) giocavano con un sistema tattico simile a quello del Benevento (3-5-2 o 3-4-2-1).

Nella stagione regolare la strega ha ottenuto in trasferta 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, segnando 15 gol (pochi), ma subendone ugualmente 15, che ne hanno fatto la seconda migliore difesa in trasferta del campionato (meglio solo l'Avellino con 13). Con Auteri in panchina la squadra giallorossa ha perso solo due volte in campo esterno, nella sfortunata gara di Avellino e in quella poco attendibile di Catania. Sono questi i numeri che hanno fatto spesso dire che il Benevento fosse più adatto alle trasferte che alle gare casalinghe. Tra l'altro 9 volte su 19 la squadra giallorossa non ha subito gol in trasferta: altro indicatore confortante.

Auteri ha subito detto che la squadra non gestirà il risultato di vantaggio acquisito all'andata, perchè non è nelle sue corde. Giocherà col suo solito atteggiamento propositivo, cercando di sfruttare gli spazi che certamente la Torres le dovrà concedere. Sarà una partita tutta da giocare, con una posta in palio importantissima: chi passa il turno è alla final four, dove in 4 si giocheranno quell'unico posto disponibile per la serie B.