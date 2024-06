Il messaggio di Ciciretti: "Mi avete fatto tornare la voglia di giocare" Lanini dà appuntamento alla prossima stagione: "Raggiungeremo il nostro sogno"

Niente interviste finali dopo l'eliminazione da parte della Carrarese e allora molti giallorossi hanno dato sfogo alle loro emozioni sui social. Particolarmente sentito il saluto di Amato Ciciretti (che si firma amichevolmente “El Gordo”) alla gente beneventana, che lo ha riaccolto in un momento particolare della sua carriera.

“Mi sento soltanto in dovere di dirvi grazie – scrive sul suo profili Instagram - Grazie perchè mi avete fatto tornare la voglia di giocare a calcio! Avremmo meritato migliore sorte, ma alle volte anche se dai tutto non ricevi quello che dovresti! Per sempre Forza Strega. Con affetto, El Gordo

Anche Eric Lanini ha lasciato uno scritto corposo dopo la delusione: “Un’altra stagione si è conclusa,purtroppo il calcio è anche questo, l’ amarezza in questo momento è troppa… Ma nonostante tutto mi viene da dire per fortuna… per fortuna perché nonostante io sia arrivato solamente da pochi mesi ho avuto la fortuna di far parte ed aver conosciuto un gruppo meraviglioso. Avremmo meritato di riuscire a conseguire quel sogno, ma sono sicuro che questo dispiacere sarà la base che accrescerà le nostre consapevolezze per raggiungerlo tutti insieme la prossima stagione, voglio anche ringraziare i nostri tifosi, so quanto fosse difficile riportare questo entusiasmo. Forza Benevento - Forza strega”.

Poi c'è chi, come Filippo Berra, alle parole ha preferito postare belle foto, non solo sue ovviamente, ma di quello splendido spettacolo che ha offerto la Curva Sud.