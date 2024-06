Play off, la prima finale all'arbitro di Benevento-Avellino Sarà Arena di Torre del Greco a dirigere la prima sfida tra Vicenza e Carrarese

Per due finaliste del Centro-Nord un arbitro napoletano. Sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco a dirigere la prima finale per la B tra Vicenza e Carrarese. Un'ulteriore congiuntura astrale è data dal fatto che Arena è stato l'arbitro di Benevento-Avellino il 10 dicembre 2023, proprio il derby delle due squadre sconfitte nelle semifinali. Un autentico sliding doors per l'arbitro corallino, che nel caso di qualificazione di una delle due non sarebbe potuto essere designato. Avrebbe dovuto sperare che fossero eliminate entrambe o paradossalmente che si fossero qualificate tutte e due per sperare di dirigere il secondo derby della stagione.

Arena, che è un quinto anno, ha già diretto sia Vicenza che Carrarese in questi play off: il 18 maggio ha fatto il “quarto” di ritorno Vicenza-Taranto (0-0), il 25 ha diretto Carrarese-Juventus N.G. (2-2). Complessivamente Arena ha diretto 67 partite di Lega Pro con 24 vittorie delle squadre di casa, 22 pareggi e 21 delle squadre in trasferta. 9 i rigori decretati, 12 le espulsioni comminate.

Arena sarà coadiuvato da Pedone di Reggio Calabria e Biffi di Treviglio. Quarto uomo Calzavara di Varese. Al Var Matteo Gariglio di Pinerolo, assistente Var Marco Serra di Torino.