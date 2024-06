Anche il Benevento ha il suo giovane "Campione d'Europa" Alessandro Nunziante si è preso il titolo con la Nazionale Under 17 azzurra in finale col Portogallo

Alessandro Nunziante, portierino della Primavera giallorossa e già nel giro della prima squadra, è diventato, anche senza giocare, Campione d'Europa Under 17. La Nazionale azzurra ha avuto ragione in finale del Portogallo (3-0) e Nunziante ha assistito dalla panchina, come dodicesimo, al trionfo dei suoi compagni con lo scudetto tricolore sul petto. Una soddisfazione veramente unica per il giovane portiere foggiano, che è una dei gioielli più splendenti della “cantera” giallorossa del presidente Diego Palermo.