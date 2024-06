L'Under 17 giallorossa trova i tifosi "arrabbiati" dell'Ancona Scenario surreale a Collemarino, dove gli ultrà biancorossi hanno sospinto i giovani dell'under 17

La giovane Under 17 giallorossa non ce l'ha fatta a ribaltare il risultato dell'andata contro l'Ancona nei quarti dei play off di categoria. Aveva perso 3-2 all'Avellola e avrebbe avuto bisogno di vincere con due gol di scarto. Ha invece finto col perdere per 3 a 1, mancando quindi l'accesso alle semifinali. Scenario abbastanza irreale nel piccolo campo comunale “Sorrentino” di Collemarino dove gioca l'Ancona, che ha attirato una bella fetta di tifoseria biancorossa per via della situazione senza ritorno della società che milita in C e che ha già ricevuto la bocciatura della Covisoc. I ragazzi di Grande si sono ritrovati a giocare al cospetto di una tifoseria numerosa e delusa, ma che vuole reagire al destino e che ha esposto uno striscione per incitare i ragazzini dell'Under 17 proiettati alle semifinali di categoria: “Vittime come noi di questo scenario indegno, solo per voi il nostro sostegno”. Una cornice insolita anche per i giovani giallorossi, che, vista l'età, faranno tesoro anche di questa esperienza.