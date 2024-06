Benevento, è il momento delle valutazioni Le date della prossima stagione sembrano già decise: la coppa potrebbe iniziare l'11 agosto

(f.s.) Per i giallorossi, in città fino a venerdì, sono gli ultimi spiccioli di una stagione che, al di là dell'amarezza per l'epilogo con la Carrarese (che poi ha vinto i play off), non può essere considerata del tutto negativa. Le incertezze iniziali hanno segnato tutto il cammino, che poi ha preso una direzione diversa con l'arrivo di Auteri, con il piccolo maquillage di gennaio (Lanini, Nardi e il rientro in pianta quasi stabile di Ciciretti) e con la scelta di far giocare i ragazzi più promettenti, oltre a Talia e Carfora, Perlingieri e Viscardi.

Al di là del solito problema dell'organico “extra large”, è indubbio che si riparta in maniera differente dalla scorsa stagione. Quella sembrava a tutti gli effetti un salto nel buio, questa può tener conto di uno scenario che si è imparato a conoscere e su un gruppo che ha dimostrato di essere capace di dire la sua in un campionato così duro come la serie C. E' da quel gruppo, dopo aver riconfermato Auteri, che si vuole ripartire. Nel gruppo dei contratti in scadenza sembra si voglia rifare la proposta di accordo ad Amatino Ciciretti e probabilmente a nessun altro. Poi bisognerà valutare con attenzione qualche elemento di ritorno dai prestiti e capire insieme a Auteri e Carli se ci possa essere la possibilità di tenere qualcuno, che abbia voglia di rimanere in giallorosso e di calarsi bene nella realtà della serie C. Altrimenti si sceglie altrove, gente motivata e di grande fisicità, quella che in molti casi è mancata nella passata stagione. E' inutile dire che con la spada di Damocle di un gruppo così folto di giocatori di ritorno, bisognerà agire col bisturi. Innesti mirati, che abbiano le “stimmate” richieste per affrontare un campionato di terza serie.

Le date sono più o meno cadenzate: lunedì 15 luglio si parte per il ritiro di Roma, ma già qualche giorno prima si effettueranno le rituali visite mediche. Si torna dalla capitale sabato 4 agosto e quantunque non ci siano ancora annunci ufficiali, pare che già la settimana dopo (11 agosto) possa iniziare la Coppa Italia di serie C. Secondo turno fissato per il 18, inizio dei campionato previsto (salvo ricorsi sempre possibili) per il week end 23-24 agosto. Ci sarà il tempo per limare l'organico e per conoscere le altre 19 squadre del girone, visto il dubbio esistente sulle “squadre B” di Juve, Milan e Atalanta. La carenza del regolamento potrebbe portare addirittura ad un sorteggio per assegnare ad ognuno dei gironi una delle squadre Under 23. Un po' di approssimazione non guasta, in fondo è la serie C.