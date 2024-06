Benevento, risoluzione Andreoletti: c'è l'ufficialità La nota del club giallorosso sulla interruzione anticipata del contratto dell'allenatore

Andreoletti non è più sotto contratto con il Benevento. Il tecnico ha firmato la risoluzione consensuale del contratto, così come il preparatore atletico Andrea Molteni. Per Andreoletti è vicino l'inizio dell'avventura con il Padova. Questo il comunicato del club giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Signor Matteo Andreoletti e il Preparatore Atletico Andrea Molteni per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. Il Club giallorosso ringrazia i Signori Andreoletti e Molteni per l'impegno dimostrato durante il periodo trascorso insieme e augura loro grandi soddisfazioni e successi per il futuro, sia a livello professionale che personale.