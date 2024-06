Andreoletti, il Padova lo presenta lunedì L'ex trainer giallorosso ha firmato un biennale con la società biancoscudata

Per Matteo Andreoletti, che aveva rescisso il contratto che lo legava al Benevento anche per la stagione 2024-25, si è subito aperto un nuovo e prestigioso scenario, alla guida del Padova. Giusnto secondo nel girone A di C ed eliminato nei quarti dal Vicenza di Vecchi. Questo l'annuncio del Padova: “Il Calcio Padova comunica che è stato raggiunto l’accordo con Matteo Andreoletti, che da oggi è il nuovo allenatore biancoscudato. Mister Andreoletti ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 e verrà presentato lunedì alle ore 11:00 presso lo Stadio Euganeo”.