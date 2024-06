Benevento, tutto su Lamesta e Morra La società giallorossa metterebbe riparo ad un difetto mostrato dall'attacco dello scorso campionato

Che il mercato imperasse non appena fossero terminate le partite degli interminabili play off era da mettere in conto. Il calcio, si sa, non si ferma mai. Ma le date del calcio mercato estivo sono tutt'altro che attive: già, perchè pochi sanno che la fase estiva aprirà solo sabato 1° luglio 2024 e terminerà venerdì 30 agosto. Dunque il calcio non solo non si ferma mai, ma va anche di fretta. Più di quanto gli impongano le regole.

Il Benevento, è risaputo, sta pensando al mercato sin da prima che la squadra deponesse le armi contro la Carrarese. Ovvio che il direttore Carli nel pieno delle sue funzioni, dica che l'unica cosa che non può smentire è che stia lavorando alacremente al Benevento della nuova stagione.

E' risaputo che la ferma intenzione della società giallorossa è mettere subito riparo al difetto evidenziato lo scorso anno dalla squadra di Auteri: quello di costruire tanto e concretizzare poco.

Ecco perchè il più robusto restyling lo avrà proprio il reparto offensivo.

I giocatori che sanno segnare sono appetiti da tutti. Certo, costano un occhio, ma in fondo non sono neanche poche le società che si possano permettere di farsi un regalo costoso. Il Benevento, è risaputo, vuole ripartire dalle certezze dello scorso campionato: innanzitutto Eric Lanini, autore di 9 gol in 20 partite, poi la giovane sorpresa Mario Perlingieri (su cui si sono accesi i riflettori di società di categoria superiore) e l'oggetto misterioso del girone di ritorno, Ernesto Starita, titolare di altri due anni di contratto. Ovvio che si stia trattando per la riconferma di Amato Ciciretti, che ha tutte le buone intenzioni di ripartire dal giallorosso. Ecco, a questi possibili protagonisti il Benevento ne vorrebbe aggiungere almeno altri due. Uno è stato individuato, è torinese come Lanini ed è un attaccante esterno di quelli che piacciono tanto ad Auteri: Davide Lamesta, 24 anni compiuti il 19 aprile, ala veloce ed estrosa, di quelle che spesso diventano imprendibili. Lamesta è un mancino naturale e gioca a destra: quest'anno ha segnato 9 gol in 37 partite di campionato e 2 in quella Coppa Italia in cui il Rimini ha raggiunto le semifinali. Il Benevento, dalla squadra romagnola, prenderebbe volentieri anche il centravanti Claudio Morra, 29 anni, bomber del Rimini con 19 gol in 35 partite, più una rete in Coppa Italia, secondo nella classifica dei marcatori solo al cesenate Shpendi che di gol ne ha realizzati 20. Pare che in un primo momento la società giallorossa abbia provato ad accomunare le due trattative per avere uno “sconto”, ma non c'è stato accordo. Poichè per Morra esiste una clausola rescissoria che lo svincolerebbe dagli altri due anni di contratto, il Benevento potrebbe innescare proprio quella, trattando poi a parte l'ingaggio di Lamesta. In ogni caso sembrerebbe che la società giallorossa abbia già l'accordo con i due giocatori a cui avrebbe proposto un triennale. Se le due trattative si dovessero concretizzare non ci sarebbe più interesse a portare avanti quella sulla prima punta del Modena Jacopo Manconi, su cui per altro si sono fiondati negli ultimi giorni Catania, Avellino, Juve Stabia e Sudtirol.

Nella foto tratta dal sito ufficiale del Rimini, Lamesta che va in gol