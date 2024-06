La Casertana riparte da scelte giovani: Iori e Trevisan Ieri la presentazione alla stampa del nuovo staff tecnico da parte del presidente D'Agostino

La Casertana ha presentato il nuovo staff tecnico per la stagione che andrà ad iniziare: E' stato il presidente Giuseppe D'Agostino a spiegare le scelte del nuovo allenatore Manuel Iori e del direttore sportivo Trevor Trevisa. “Scelte fatte senza indecisioni – dice il patròn - non è stato fatto un casting: sono stato diretto, avevo voglia di cambiare e ho fatto questa scelta. Sono certo di non sbagliare, ma serve pazienza, perchè dobbiamo ricostruire. L'anno scorso ci siamo ritrovati a giocarci i quarti di finale nei play off, ma oggi come Casertana non siamo nelle condizioni di giocarci un campionato. Per altro c'è anche il progetto dello stadio, per il quale dobbiamo aspettare”.

Ha appena 41 anni Trevor Trevisan che ha appeso le scarpette al chuodo nel 2019: “Sono alla prima esperienza, ma ho tanta voglia di far bene. Sono nato e cresciuto nel calcio: ho fatto il capo scouting nel Padova e sono orgoglioso di poter rappresentare la Casertana. Credo di avere idee chiare, la programmazione è fondamentale. Mi sento pronto a iniziare questo percorso. Con Manuel Iori sono stato compagno di squadra e sono contento di averlo convinto, visto che aveva belle proposte in squadre Primavera di serie A. Vogliamo programmare qualcosa di importante”.

Manuel Iori non avrebbe bisogno di presentazioni: varesino, un po' di A nel Chievo, tanta B a Livorno, Torino, Cesena, Padova, ma soprattutto a Cittadella dove divenne una bandiera con 213 presenze e 36 gol in sei stagioni. Come allenatore ancora due anni nella Primavera del Cittadella e l'esperienza, in verità, breve nel San Giuliano City in serie D: “Quando è squillato il telefono con la chiamata da Caserta – dice – non ci ho pensato su due volte ed ho detto di sì. Siamo ambiziosi, abbiamo fame. Ci sono perplessità, lo so, perchè è così alla prima esperienza, ma sarà solo il campo a dire se abbiamo avuto ragione. Spero di rappresentare bene questa piazza. Vorrei che si potesse cavalcare l'entusiasmo che è rimasto dopo lo scorso anno. Lavorerò duro per questi colori: se avremo le giuste motivazioni e troveremo le giuste persone, ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Nella foto il nuovo tecnico Manuel Iori col diesse Trevisan (Foto Casertana Calcio)