Benevento, ecco quando partirà la nuova campagna abbonamenti E' la domanda che si pongono tanti tifosi giallorossi

Sono già in tanti ad esserselo chiesto, perchè sottoscrivere un abbonamento per l'intera stagione è un atto di fede che connota i veri tifosi. “Quando partirà la nuova campagna abbonamenti del Benevento Calcio per il prossimo campionato?”. La società ci sta lavorando già alacremente e con una leggera approssimazione si può già dire che la nuova campagna abbonamenti partirà nei primi giorni di luglio.