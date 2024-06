Le strategie di mercato: Manconi lo vogliono tutti... anzi no Il Modena ha tutto l'interesse per aprire un'asta, ma qualcuno sbotta e si defila...

Le strategie di mercato. Spesso è come stare su un tavolo da poker, c'è chi “bluffa”, chi rilancia, chi alla fine dei giochi riesce a fare “all in”. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole dell'estate calcistica, è stato sempre così e, in fondo, nulla cambierà anche in futuro.

Il Benevento ha scoperto da tempo le sue carte, almeno per quel che riguarda l'attacco. Ha stravolto un po' le regole del mercato, che vuole che le società si “azzuffino” in chiusura di trattative per gli attaccanti più forti. Carli voleva prendere tutti in contropiede, ma, si sa, in queste trattative “tutti sanno tutto” ed è quasi scontato che se tu ti fiondi su un nome, dietro di te ci siano almeno tre-quattro società che proveranno a fare lo stesso. E' il caso di Jacopo Manconi, 30 anni compiuti lo scorso 24 aprile. Nella scorsa stagione ha giocato in B col Modena, ha collezionato 30 presenze (le ultime con poco minutaggio) segnando tre gol (l'ultimo a dicembre '23). Numeri che non farebbero pensare all'apertura di un'asta per accaparrarselo. E invece sembra che non ci sia nessun altro attaccante in giro che Jacopo Manconi. Per carità, giocatore di ottima tecnica, gran destro, ma almeno in B numeri niente affatto accattivanti. In C è stato diverso: le ultime tre stagioni all'Albinoleffe è andato sempre in doppia cifra, 47 gol in tutto. E' forse per questo che fallita la B si sono riaccese per lui le sirene della Lega Pro. Il Benevento ha fatto sapere che non vuole partecipare ad un'asta, il Catania, per bocca del suo nuovo diesse Faggiano, ha assicurato di non aver mai raddoppiato l'offerta del Benevento e che c'è gente in giro che ci marcia su queste cose. Del Vicenza si sa che è interessato, soprattutto per via degli infortuni che lasceranno ai box per almeno 6 mesi Ferrari e Ronaldo. Rimane il Trapani, che si dice (ma chi...?) che abbia fatto l'offerta più succulenta, per un giocatore che è già stato in quel lembo di Sicilia, nell'ultima serie B, da gennaio a giugno 2017: per lui 15 partite, 4 gol.

Come andrà a finire questa piccola telenovela è difficile immaginarlo. Il Modena certo non ha fretta e vaglierà sempre la migliore offerta. Non vorremmo che per l'attaccante milanese si ripristinassero le antiche regole, cioè che entrasse in gioco nella bagarre finale sugli attaccanti che si terrà negli ultimi giorni di mercato, vale a dire quelli che chiuderanno il mese di agosto.