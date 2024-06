Morra e Lamesta, nessuna telenovela: è il mercato che va così Il Benevento non vuole percorrere strade non ufficiali e trattare amichevolmente col Rimini

(f.s.) C'è già chi l'ha definita una “telenovela”. Molto più semplicemente diremmo che quella con i due atleti riminesi, Morra e Lamesta, è una semplice trattativa calcistica tra due società che hanno entrambe le proprie ragioni per non essere ancora del tutto d'accordo. Il Benevento ha scorto nelle due operazioni la possibilità di dotarsi di due giocatori forti per la categoria e funzionali al gioco che vuole attuare Auteri. In entrambe le trattative ci sarebbe la possibilità di incunearsi senza chiedere permesso, anche facendo uno sgarbo alla società romagnola senza farsi troppi scrupoli. Claudio Morra, 29 anni, piemontese della provincia di Cuneo, ha altri due anni di contratto, ma anche una clausola rescissoria di 80mila euro che, se pagata, consente di strappare senza colpo ferire il precedente vincolo sottoscritto. In quanto a Lamesta, bè, il ragazzo di Venaria Reale ha solo un altro anno di contratto che non mette certo la squadra che ne detiene il cartellino in una condizione di privilegio. Il Benevento, considerato che ha un accordo di massima con i due giocatori, sa che potrebbe anche forzare la mano. Ma non vuole farlo: preferisce percorrere canali ufficiali e tenere buoni rapporti con la società riminese. I

n quanto al Rimini, bè, è più che legittimo che provi ad evitare che vadano via contemporaneamente entrambi i suoi due migliori attaccanti. E allora non c'è da scandalizzarsi se servirà qualche giorno in più perchè la trattativa possa concludersi. Anche nell'ultimo incontro Carli è stato chiarissimo, ha fatto delle proposte corrette alla società adriatica, ponendo anche dei paletti oltre i quali non è lecito andare. In fondo le aspettative non possono che essere alte. La risposta del suo omologo Geria di dover riferire al presidente prima di prendere una decisione è sembrata più il tentativo di prendere tempo e tirare un po' la corda, che non avere realmente il potere di rispondere.

Insomma la trattativa continua perchè il Benevento ha deciso di non spezzare quella corda, ma il Rimini sa bene che senza un ripensamento dei due giocatori (che hanno entrambi un accordo di massima con Carli) potrà fare ben poco, se non tirare solo un altro po' sul costo dell'operazione.

Sulla stessa falsariga procede la trattativa per Jacopo Manconi. Il Benevento ha fatto la sua offerta e attende fiducioso. L'attaccante milanese la sua scelta sembra averla fatta, tocca al Modena accontentarlo. D'altro canto la società emiliana, ingolosita da una mezza asta scatenatasi per un giocatore che ha segnato appena 3 gol in stagione, ha provato a fare il suo gioco. Ma alla fine, è possibile, che la pazienza del Benevento colga nel segno. Del resto, e questo non andrebbe mai dimenticato, il calcio-mercato estivo apre solo il primo luglio.