Benevento, a te la Juventus Atalanta nel girone A, Milan nel B: al Sud viene la Juve. Non ci sarà il derby col Campobasso

La sorte ha deciso il destino delle tre squadre di serie A che partecipano con le Under 23 alla serie C. L'Atalanta finisce nel girone A, il Milan in quello centrale, la Juve tocca alle squadre del Sud. Decisa anche la collocazione di Latina e Campobasso: laziali nel girone Sud, molisani in quello centrale.

Ecco la composizione completa del girone meridionale

GIRONE C

ACR MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

AZ PICERNO

BENEVENTO

CASERTANA

CATANIA

CAVESE

CROTONE

FOGGIA

GIUGLIANO

JUVENTUS NEXT GEN

LATINA

MONOPOLI

POTENZA

SORRENTO

TARANTO

TEAM ALTAMURA

TRAPANI

TURRIS