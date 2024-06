Mercato Benevento: aspettando i riminesi si avvicina Manconi La trattativa con l'attaccante del Modena sembra finalmente aver preso la piega giusta

(frasan) Il Rimini fa muro per Morra e Lamesta e il Benevento abbraccia l'arte di Giobbe, la pazienza. Si dice che questa virtù non sia la capacità di saper aspettare, ma è rappresentata soprattutto da quello che sappiamo fare mentre aspettiamo. E la società giallorossa mentre aspetta quella voce dalla riviera romagnola sui due attaccanti con cui ha già un accordo di massima, si avvicina fortemente all'altro fromboliere che ha cercato dalla prima ora, sin dal momento in cui ha deciso che il reparto da rinforzare maggiormente fosse proprio quello avanzato.

Così, aspettando i riminesi, la strega ammalia Jacopo Manconi, che non ha mai nascosto le sue preferenze e che si avvicina a grandi passi al Benevento. Manconi, che lo ricordiamo è nato a Vizzolo Predabissi in provincia di Milano, ha compiuto 30 anni il 24 aprile scorso. Il Modena lo ha ingaggiato lo scorso anno a parametro zero, ma non è riuscita ad ottenere quello che probabilmente cercava da un attaccante capace negli ultimi tre anni all'Albinoleffe di segnare rispettivamente 18, 15 e 14 gol. Un cecchino inesorabile in C, una sentenza per gli avversari con quella sua capacità di materializzarsi sulla trequarti e di andare a concludere quasi sempre centralmente in maniera perentoria. Aveva iniziato bene anche al Modena l'anno scorso in B, con tre gol rifilati all'andata a Bari, Catanzaro e Reggiana, oltre a quello ad agosto di testa in Coppa al Genoa (4-3 per il Grifone). Un'infezione lo ha fermato a gennaio e lo ha condizionato nel girone di ritorno.

Il Benevento vi ha messo gli occhi addosso da subito, lo avrebbe voluto già a gennaio dopo l'arrivo di Auteri, che da parte sua non ha fatto altro che confermarne il gradimento. Ora, al di là della pletora di società che si era detta interessata a lui, il Benevento è vicinissimo al suo ingaggio. Potrebbe essere proprio lui il primo acquisto della nuova stagione.