Per Lamesta il Benevento si aspetta una risposta già domani Il Rimini ha palesato l'intenzione di scatenare un'asta sull'esterno torinese

Domani apre ufficialmente la sessione estiva del calcio-mercato e il Benevento spera di poterlo fare già con l'annuncio di un primo acquisto. Ovvio che si tratti di Jacopo Manconi, attaccante milanese in forza al Modena. Le parti sono davvero vicine, bisogna solo aspettare il giorno giusto perchè la notizia diventi ufficiale.

Ma così come la società giallorossa spera di ottenere dagli emiliani il centravanti che recentemente ha fatto le fortune dell'Albinoleffe, così Carli attende un cenno dal Rimini su Lamesta e Morra. Dalla riviera romagnola arriva qualche “segnale di guerra”: la società biancorossa sa bene che se non cede Lamesta, la prossima stagione lo perderà a zero euro, per questo vorrebbe immettere il giocatore torinese sul mercato e scatenare una sorta di asta per il miglior offerente. Il Benevento in questa trattativa è stato corretto, arrivando a fare “de visu” (incontro tra i due direttori) la sua proposta: ora si attende che il Rimini faccia lo stesso e le dia quantomeno una risposta prioritaria. Tra l'altro non è un mistero che il giocatore abbia rifiutato la proposta di rinnovo della società romagnola (lo riporta anche il Corriere di Romagna) e che abbia dato le sue preferenze al Benevento. La società giallorossa per altro non vuole partecipare ad aste, visto che ha anticipato i tempi della scelta degli attaccanti proprio per evitare la bagarre finale del mercato. Tra i due giocatori del Rimini, il Benevento farebbe a meno di Morra (che per altro è accessibile pagando la clausola rescissoria di 80mila euro), ma non di Lamesta. Carli rimane ottimista, il Benevento ha fatto tutto quello che doveva in maniera estremamente corretta. Si aspetta che non ci siano ripicche da parte della società rimagnola.