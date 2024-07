Benevento, via alle visite mediche: oggi tocca anche a Tosca Si proseguirà a scaglioni nei prossimi giorni, poi dall'8 al 14 ci sarà una sorta di "pre-ritiro"

Che le vacanze di molti siano finite è palese. Per tanti, come per il direttore Carli e l'addetto allo scouting Innocenti, si può dire che non siano neanche iniziate. Questo è il momento di maggior lavoro per loro ed è difficile pensare ad altro che non siano le trattative di mercato.

Dicevamo che per qualcuno il mare è già un ricordo: oggi sono iniziate le visite mediche scaglionate. Il gruppo odierno prevedeva tre giovani della cantera in prestito nell'ultima stagione e un “pezzo da novanta” che, per tante ragioni, è al centro dei pensieri dello staff tecnico giallorosso. I tre giovani sono Angelo Veltri e Antonio Prisco, entrambi classe 2004, tutti e due in prestito la scorsa stagione alla Recanatese in serie C. Due profili interessanti, il primo difensore centrale, il secondo centrocampista, che possono tornare utili in una stagione massacrante come quella di C. L'altro giovanissimo è il portiere Manuel Esposito, classe 2005, fresco del titolo italiano dei dilettanti conquistato col Campobasso, nelle cui fila ha fatto praticamente l'en plein giocando tutte e 34 le partite di serie D e le 5 della poule scudetto. Anche lui, che ha già fatto qualche panchina con la squadra giallorossa nell'era Cannavaro, è uno di quei profili assai interessanti e che fanno sperare in un futuro di grandi prospettive. Il Campobasso vorrebbe rinnovare il prestito e farlo giocare titolare in serie C. Le ultime visite della giornata sono dedicate ad Alin Tosca, il difensore rumeno che il Benevento aveva ripreso a gennaio del 2023 per puntellare la difesa, ma che poi a retrocessione avvenuta ha dovuto prestare agli arabi dell'Al Ryiadh per liberarsi di un contratto troppo oneroso per un campionato di serie C. Nella squadra araba è filato tutto liscio per i primi 3 mesi (11 partite su 12), poi il rumeno è scivolato in panchina e da metà febbraio non è stato più convocato.

Anche domani proseguiranno le visite mediche, poi dall'8 al 14 luglio ci saranno una serie di allenamenti personalizzati, a cui dovrebbero prendere parta una buona fetta di quei giocatori in partenza per il ritiro di Roma.