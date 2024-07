Benevento, si lavora per organizzare la terza amichevole La squadra prescelta potrebbe essere la Roma Primavera

Due amichevoli sono già saldamente in rubrica: quella d'apertura fissata per domenica 21 luglio alle 17,45 contro il San Giorgio del Sannio e la successiva di domenica 28 luglio alle 17,30 contro la formazione di serie D, Roma City. Tutte e due al Mancini Park Hotel dove alloggia il Benevento.

Resta da stabilire la terza amichevole, quella del 4 agosto, giorno fissato per la chiusura del ritiro. Il Club manager Alessandro Cilento sta valutando più di una soluzione, ma potrebbe alla fine optare per la Roma Primavera, che al momento è “orfana” del suo allenatore, Federico Guidi, che, dopo aver perso lo scudetto nella finale col Sassuolo (netto 3-0), ha scelto di andare a guidare la Primavera del Milan. Il responsabile del settore giovanile giallorosso Alberto De Rossi (papà di Daniele, per anni alla guida della Primavera) sta studiando varie soluzioni, senza scartare quella interna legata alla promozione di uno tra Gianluca Falsini e Tugberk Tanrivermis. Il nome più caldo è però l'ex centrocampista giallorosso Leandro Greco, reduce dalle esperienze in panchina conSudtirol e Olbia. Restano vive anche le piste che portano ad altri due ex giocatori della Roma, ovvero Christian Chivu (attualmente svincolato dopo l'addio all'Inter Primavera) e Daniele Galloppa (attualmente è l'allenatore della Fiorentina Primavera). Se l'amichevole va in porto, si giocherebbe come lo scorso anno al "Tre fontane", stadio che sorge nella zona dell'Eur.