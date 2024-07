Mercato, dopo Manconi pronto un altro colpo Summit tra Vigorito, Carli e Auteri. Su Karic due squadre

Questa mattina presso gli uffici di Napoli si è tenuta una riunione tra il presidente Vigorito, il direttore Carli e Gaetano Auteri. Al centro della questione il mercato: il patròn ha voluto fare il punto sull'attuale situazione. E nel corso della mattinata è stato fatto un ulteriore passo in avanti su una nuova operazione in entrata. Andando per ordine, il Benevento ha chiuso l'accordo col Modena per Manconi che venerdì farà le visite mediche mentre lunedì ci sarà la firma per un biennale.

In serata, al massimo domani, si chiuderà per un altro colpo. Arriverà nel Sannio anche Lamesta del Rimini. Le due società sono molto vicine, ma è già arrivato il placet del giocatore che vorrà vestire la maglia giallorossa.

Si muove qualcosa anche in uscita. Ci sono due squadre su Karic: sia il Vicenza che il Trapani.