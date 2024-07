Abbonamenti, ecco il dato al quinto giorno di prelazione Il trend rimane più o meno lo stesso dei giorni precedenti

Il trend è più o meno sempre lo stesso: le tessere sottoscritto entro le 18,40 del quinto giorno sono state 159, che sommate alle 692 dei giorni precedenti, diventano 851. Il dato rimane un po' più basso se riferito agli abbonati dello scorso anno, che sono stati, lo ricordiamo, 3.740. Ma, ribadiamo, non è detto che gli abbonamenti devono per forza essere fatti in prelazione, per altro molti hanno voglia di cambiare posto e altri attendono tranquillamente la vendita libera per accedere alle varie promozioni (ad esempio la “Promo-Family” è attiva solo nella fase di vendita libera). Il dato rimane comunque abbastanza incoraggiante: ci sono altri cinque giorni di prelazione e le 851 tessere possono quantomeno essere raddoppiate.