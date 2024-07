Il ripensamento di Ciciretti, l'epilogo resta un rebus Il giocatore non ha avuto alcun contatto con altre società

Amato Ciciretti ci ripensa e prova a ricucire lo strappo con la società, segno evidente che finora non aveva mai avuto contatti con altre pseudo-pretendenti. Difficile dire se ci possano essere ancora margini per ripartire insieme nella prossima stagione, non resta che attendere la prossima puntata di questa storia che non ha ancora scritto la parola fine. Un nuovo contatto, magari senza neanche il tramite dell'agente, è possibile già per domani.