Abbonamenti, ancora 3 giorni di prelazione Il dato non supera ancora quota mille, ma sarà possibile sottoscrivere la tessera per oltre un mese

Nonostante la giornata festiva e la chiusura dei botteghini (sia sabato che domenica), anche oggi 28 persone hanno trovato il modo di sottoscrivere il loro atto d'amore nei confronti della strega: sono tanti infatti gli sportivi che nella giornata odierna (fino alle 18,45) hanno acquistato un abbonamento, raggiungendo quota 926. La prelazione riservata ai vecchi abbonati, lo ricordiamo, scadrà mercoledì 10 luglio alle 23,59. Gli aventi diritto alla prelazione, quelli che hanno sottoscritto l'abbonamento nella stagione scorsa, sono 3.740. E' evidente che non tutti hanno aderito alla prelazione, ma c'è ancora tanto tempo per sottoscrivere la nuova tessera: da giovedì 11 luglio (ore 10.00), infatti, e fino al giorno che precede la prima gara casalinga di campionato (anche qui il limite delle 23,59 e la serie C, lo ricordiamo partirà il 25 agosto, con i calendari che saranno resi noti alla fine di luglio) sarà possibile sottoscrivere il nuovo abbonamento.