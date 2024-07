Manfredini, sesta stagione in giallorosso Il portiere ferrarese ha firmato per un altro anno

Rinnovo di contratto, così come avevamo anticipato anche per Nicolò Manfredini, alla sua sesta stagione in giallorosso. Il portiere ferrarese è diventato una vera istituzione per il Benevento, a cui ha dedicato gli ultimi anni di carriera: dedizione, attaccamento, serietà. Come nelle occasioni precedenti ha rinnovato per un altro anno, scadenza 30 giugno 2025.