Abbonamenti, abbattuta quota mille Mancano ancora due giorni alla chiusura della fase di prelazione

Era prevedibile che il lunedì sarebbe stato un giorno ideale per sottoscrivere nuovi abbonamenti, il giorno migliore di quelli dedicati alla prelazione: 214 abbonamenti sottoscritti, che sommati ai 926 di domenica infrangono finalmente quota mille: sono precisamente 1.140. La prelazione riservata ai vecchi abbonati, lo ricordiamo, scadrà mercoledì 10 luglio alle 23,59, quindi ci sono disponibili ancora due giorni per pretendere lo stesso posto della scorsa stagione. Gli aventi diritto alla prelazione, per chi non lo ricordasse, sono 3.740.