Manconi: "Non vedo l'ora di entrare in campo con questi colori" I saluti "social" dell'attaccante milanese e di Davide Lamesta in attesa della presentazione

In attesa delle prime dichiarazioni ufficiali annunciate per la serata della presentazione delle nuove maglie, sia Manconi che Lamesta hanno voluto mandare un saluto ai loro nuovi tifosi dalle colonne social. Ha iniziato Jacopo Manconi, che prima di parlare del Benevento ha dedicato due righe al Modena, sua ultima destinazione sul suo profilo Instagram: “Grazie Modena! Grazie di tutto quello che è stato quest'anno tra alti e bassi! Ma per me è stato un bellissimo viaggio.. Volevo ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sempre aiutato e accolto benissimo in questa città creando amicizie che mi porterò dietro per sempre. Ringrazio società mister e tutti i compagni perché sono stati parte di un pezzo della mia vita! Vi seguirò sempre! Grazie di cuore. FirmatoJM17. Poi arriva la foto insieme al suo agente Pino Calabria e le parole rivolte alla sua nuova squadra: “Felicissimo e onorato di essere qui! Non vedo l'ora di entrare in campo con questi colori!”. Chiude con un “FORZA BENEVENTO” a caratteri cubitali, seguito da un bel cuore giallo e rosso.

Più stringato Lamesta: “Carico e motivato per questo nuovo inizio”. Qualche giorno fa anche lui aveva salutato la città che lo ha adottato nell'ultima stagione: "Ciao Rimini siamo giunti al doloroso momento dei saluti. Ho passato un anno fantastico, ho conosciuto persone nel Rimini Fc e nella sua tifoseria che mi hanno sistenuto e motivato nei momenti di difficoltà come nessuno aveva mai fatto. Sarà sempre grato per quello che avete fatto per me, non vi dimenticherò mai”.

Nella foto Jacopo Manconi insieme al suo agente Pino Calabria