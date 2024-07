Scopri quando sarà reso noto il calendario della serie C Il campionato parte il 25 agosto e avrà tre turni infrasettimanali

Il calendario completo della stagione 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo lunedì 15 luglio alle ore 11. Prima giornata al via il 25 agosto. Tutta la Serie C è solo su Sky e NOW con 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione.

Come è noto si parte il 25 agosto: nel mezzo tre turni infrasettimanali e una pausa natalizia che inizierà il 29 dicembre. Ma si scende in campo già ad agosto, l'11 e il 18, con il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia