Caso scommesse, richieste pesanti della Procura Federale La parola ora passa ai giudici del Tribunale che emetteranno la sentenza

La Procura federale non fa sconti sul caso delle scommesse illegittime e le sue richieste mettono i brividi. Rigettate ancora una volta le rischieste di patteggiamento da parte di Pastina e Forte, la richiesta del procuratore nei loro confronti e rispettivamente di 2 anni più uno di servizi sociali per il difensore di Battipaglia, di sei mesi più sei di servizi sociali per l'attaccante romano. Pesantissime le richieste per Letizia e Brignola. Per l'ex terzino giallorosso sono stati chiesti 3 anni e 6 mesi, per Brignola 3 anni. La sentenza, attesa ins erata, spetta ora ai giudici del tribunale federale nazionale.