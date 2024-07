Benevento, la carica della Curva Sud: "Pronta una coreografia" L'annuncio degli ultras giallorossi in vista dell'evento relativo alla presentazione delle maglie

Cresce l'attesa per la presentazione delle nuove maglie da gioco. La cerimonia è in programma domani sera al Ciro Vigorito. Per l'occasione, sarà presente anche la Curva Sud, con gli ultras giallorossi che hanno annunciato l'organizzazione di una suggestiva coreografia. Ecco il testo del comunicato pubblicato sui social:

"La Curva Sud è lieta di comunicare a tutto il popolo sannita che domani sera, alle 19:30, saremo presenti sui gradoni del Vigorito, per la presentazione delle nuove maglie della stagione che sta per iniziare. Sostenere la maglia è uno dei nostri maggiori ideali, ed è per questo che dobbiamo sostenerla incondizionatamente a partire da domani. Per l'occasione ci sarà anche una coreografia a cui chiediamo tutti maggiore collaborazione per la riuscita. Vi aspettiamo come sempre numerosi!".