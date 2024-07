Il Benevento presenta le nuove maglie, segui la diretta LIVE Al Vigorito l'evento che svelerà le divise da gioco griffate Nike - GG Team Wear

È tutto pronto per la presentazione delle nuove maglie da gioco del Benevento Calcio. Al Vigorito cresce l'attesa per conoscere le divise che la Strega indosserà nel prossimo campionato di Serie C.

21.03 - Lamesta: "Sono molto emozionato"

Lamesta: "Quando mi è arrivata la chiamata non ho esitato, ero davvero molto emozionato. Ora sono qua, ringrazio tutti. Sono un calciatore brevilineo, mi piace calciare e puntare l'uomo".

20.55 - Auteri canta "O Surdat nnamurat"

Momento da incorniciare nel corso della serata, con Auteri che canta "O Surdat nnamurat"

20.50 - Auteri: "Onorato di essere qui"

Le parole di Auteri: "Faccio parte di un grande progetto, di un ambiente splendito che nel tempo è cresciuto tanto. Ho ritrovato una città bella, come lo era prima. Voglio contribuire con ciò che so fare meglio, in modo che questa società possa ritornare dopo le tocca. Quando l'anno scorso ho ricevuto la chiamata del presidente era il 24 dicembre, mi sono catapultato. Di che parliamo, sono legato a questa piazza. Voglio contribuire fortissimamente alla crescita di questa società, l'ambiente è già importante. In questi campionati bisogna avere la capacità di resettare tutto, ma noi partiamo da una base fatta di ottimi calciatori e soprattutto di uomini. A loro dico che ciò che si è ottenuto non conta più. So di avere un gruppo importante perché lo ha dimostrato".

20.45 - In campo i giovani

Presentati anche i giovani Prisco, Ciurleo, Veltri, Sena e Avolio

20.40 - Carli: "Vogliamo fare sempre meglio"

Le parole di Carli: "Parlare adesso è troppo facile. Posso solo dire che sono contento perché ho vissuto un anno difficile, ma lo rifarei senza ombra di dubbio. Non pensavo di trovare un ambiente come questo, da fuori non lo conoscevo: lo dico sinceramente. Ho trovato delle persone molto ferite, ma hanno avuto tutti sempre un comportamento corretto. Con la squadra è cresciuto un bel sentimento. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto, ma non è stata sufficiente. Non sono contento della nostra annata, dovevamo fare di più. Sono convinto che ci riusciremo. Dobbiamo creare un ambiente con ragazzi che vogliono dare tutto sempre. Dobbiamo riconquistare tutto il Sannio, il posto è bellissimo e forse la gente non lo sa nemmeno. Tutti devono essere orgogliosi di noi, questo è il nostro obiettivo. Non siamo qui per vedere vincere gli altri. Vedo uno spirito diverso. Sono convinto che qualche problema ce l'avranno anche gli altri quest'anno".

20.35 - Vigorito accompagna i cori

Bella immagine che vede il presidente Vigorito accompagnare i cori dei tifosi

20.30 - Manconi: "Ho detto subito sì al Benevento"

Entra Manconi in campo: "È bellissimo tutto questo. Non ci ho pensato neanche un attimo quando è arrivata la chiamata, non puoi rifiutare una società del genere con questi tifosi. Ho detto subito di sì. Sono carico a mille, spero di tornare a fare tanti gol. Onorerò questa maglia, speriamo di gioire tutti insieme"

20.27 - L'entusiasmo della Curva Sud

Continui cori da parte degli ultras giallorossi che mostrano tutto il proprio entusiasmo

20.20 - Mario Collarile alla squadra: "Non arrendetevi mai"

Le parole di Mario Collarile, delegato provinciale del Coni: "Con i Vigorito i nostri sogni sono andati ben oltre le aspettative. Ho visto una cosa che mi ha entusiasmato: alla fine dello scorso campionato c'è stato il saluto della tifoseria con una ovazione che non finiva mai. Questo pubblico è una Curva di Serie B, siamo già pronti. I ragazzi devono fare il loro dovere. Non gli chiediamo di fare l'impossibile, ma non arrendetevi mai"

20.17 - Enzo Lauro: "Pronti a sostenere il Benevento"

Le parole di Enzo Lauro, consigliere delegato allo sport: "Vengo sempre volentieri a questi eventi con grande emozione. Sono momenti che consolidano il rapporto tra la città e la squadra: è un binomio che speriamo sia vincente. Il merito è della famiglia Vigorito che da oltre 20 anni ci fa vivere delle emozioni fuori dal comune. Saremo pronti a sostenere il Benevento".

20.10 - Entra Tamburo

Inizia la serata con l'inno ufficiale cantato da Tamburo

19.40 / Il Benevento presenta le nuove maglie

Manca poco e i tifosi giallorossi avranno modo di ammirare le nuove divise da gioco della Strega.