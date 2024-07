Benevento, Carli: "Vogliamo fare meglio dello scorso anno" Le dichiarazioni del direttore tecnico giallorosso

Le parole di Carli nel corso della presentazione delle nuove maglie: "Parlare adesso è troppo facile. Posso solo dire che sono contento perché ho vissuto un anno difficile, ma lo rifarei senza ombra di dubbio. Non pensavo di trovare un ambiente come questo, da fuori non lo conoscevo: lo dico sinceramente. Ho trovato delle persone molto ferite, ma hanno avuto tutti sempre un comportamento corretto. Con la squadra è cresciuto un bel sentimento. Qualche passo in avanti lo abbiamo fatto, ma non è stata sufficiente. Non sono contento della nostra annata, dovevamo fare di più. Sono convinto che ci riusciremo. Dobbiamo creare un ambiente con ragazzi che vogliono dare tutto sempre. Dobbiamo riconquistare tutto il Sannio, il posto è bellissimo e forse la gente non lo sa nemmeno. Tutti devono essere orgogliosi di noi, questo è il nostro obiettivo. Non siamo qui per vedere vincere gli altri. Vedo uno spirito diverso. Sono convinto che qualche problema ce l'avranno anche gli altri quest'anno".