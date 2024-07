Benevento, Auteri si commuove: la richiesta della Curva Sud Momento particolare nel corso della presentazione delle maglie

Momento di commozione vissuto da Gaetano Auteri nel corso della presentazione delle nuove maglie. Il tecnico giallorosso è stato chiamato e omaggiato dalla Curva Sud con dei cori, poi è arrivata la richiesta: "Portaci via da questa categoria". Occhi lucidi da parte del tecnico che non vede l'ora di dare il massimo per il Benevento.