Benevento verso Roma: prende il via la stagione della riscossa Alle 9,30 il pullman societario è partito verso il Mancini Park Hotel: nel pomeriggio prima seduta

Pronti, partenza, via. L'avventura 24-25 è iniziata. Di buon mattino si sono ritrovati allo stadio Vigorito buona i convocati per questa prima parte di ritiro. Tutti in pullman e via verso la capitale, dove sarà apposto il primo mattoncino ad una stagione che nelle intenzioni dovrà essere ricca di soddisfazioni.

Arrivo previsto al Mancini Park Hotel, ormai la seconda casa dei giallorossi, intorno alle 12,15. Pranzo alle 12,45, riposo pomeridiano e nel pomeriggio già tutti a sudare agli ordini di don Gaetano, che come e più di tutti, vuole ripetere le gesta che lo hanno reso “immortale” nel 2015-16.

Molti volti noti (il più vecchio di militanza, capitano in pectore Nicolò Manfredini, sesta stagione in giallorosso), tanti giovanissimi di qualità e due acquisti nuovi di zecca come Jacopo Manconi e Davide Lamesta. Un solo “senior” reduce dai prestiti dello scorso anno, Alin Tosca, 32 anni, mancino rumeno che ha fatto parte della squadra della prima serie A, quella del girone di ritorno guidata da Roberto De Zerbi. Un giocatore che si è fatto apprezzare e che era tornato nell'anno orribile della retrocessione in serie C.

Si inizia col cuore colmo di speranze, consapevoli che nessuna conquista è facile.

Ecco l'elenco dei convocati, tra cui ovviamente non ci sono i giocatori sotto contratto, ma fuori dal progetto come Benedetti, Marotta, Bolsius, Alfieri e quasi certamente anche Paleari. Non ci sono neanche i reduci da prestiti: Acampora e Viviani, e non c'è il greco Koutsoupias che stamattina può essere ceduto al Catanzaro.

Ecco la lista dei presenti.

PORTIERI: Manfredini, Lucatelli, Nunziante, Esposito. DIFENSORI: Berra, Capellini, Meccariello, Ciurleo, Veltri, Tosca, Avolio, Viscardi, Sena. CENTROCAMPISTI: Rossi, Nardi, Prisco, Talia, Pinato, Simonetti, Agazzi. ATTACCANTI: Carfora, Lamesta, Lanini, Starita, Perlingieri, Manconi, Sorrentino.