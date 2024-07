Benevento, ufficiale il prestito di Rillo al Potenza Il terzino ha già militato due anni fa nelle file dei lucani

Dopo una stagione in cui è stato poco impiegato, Francesco Rillo torna in prestito al Potenza, nelle cui fila è stato già due anni fa. E' ufficiale: l'anno prossimo Rillo giocherà nelle file lucane, il Benevento lo cede in prestito.