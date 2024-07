Benevento: amichevole col Roma City, cambia la location Si gioca nell'impianto della società capitolina a Riano

Cambia la location dell'amichevole di domenica 28 luglio contro la formazione di serie D Roma City. Non si gioca come annunciato in precedenza al Mancini, ma al Riano Athletic Center al chilometro 11 della Tiberina, sempre alle 17,30. Impianto nuovo in erba sintetica e con spalti che possono ospitare fino a 2.500 persone. Per il Benevento il disagio di spostarsi dal Mancini e dover percorrere non meno di 40 chilometri.