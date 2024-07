E' ufficiale: il Benevento ha ceduto Koutsoupias al Catanzaro Cessione definitiva per il classe 2000 che è da ieri in Calabria

Ora è ufficiale, Ilias Koutsoupias è un nuovo giocatore del Catanzaro. Il Benevento lo ha ceduto alla squadra calabrese, che quest'anno è allenata da Fabio Caserta, con formula definitiva (100 milioni il corrispettivo e una percentuale su una eventuale futura rivendita). Classe 2000 il centrocampista greco era arrivato al Benevento nel 2022/23 dopo una buona stagione alla Ternana. Di proprietà dell'Entella, la società giallorossa ne aveva prelevato il cartellino al costo di oltre un milione. Dopo il disastroso campionato 22/23 della squadra giallorossa (19 partite e un gol a Venezia per Ilias), la società lo aveva ceduto in prestito al Bari. In Puglia aveva iniziato bene la nuova stagione, facendo registrare fino a dicembre 14 presenze e 2 gol (entrambi proprio al Catanzaro), poi il maledetto incidente in allenamento (il 9 gennaio) con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo l'intervento e sei mesi di rieducazione, il giocatore è perso già del tutto ristabilito e il Catanzaro, che si è affidato quest'anno proprio all'ex diesse del Bari, Polito, ha fatto di tutto per averlo.

Il giocatore è già da ieri a Catanzaro, dove ha anche effettuato le visite mediche ed è sceso in campo per una sgambatura di allenamento (differenziato), oggi la società calabrese ha provveduto a depositarne in Lega il contratto (triennale). La squadra allenata da Caserta starà al Ceravolo fino a domenica 21 luglio, poi partirà alla volta di Morgex in valle d'Aosta per il ritiro vero e proprio che durerà fino al 5 agosto.